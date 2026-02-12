Advokatska komora Srbije najavila trodnevnu obustavu rada zbog izmena pravosudnih zakona

Advokatska komora Srbije (AKS) stupiće od 23. do 25. februara u trodnevni prekid rada zbog usvajanja izmena seta pravosudnih zakona, izjavio je danas FoNetu vršilac dužnosti predsednika AKS Nemanja Jolović.

Ako u međuvremenu bude povučena primena seta ovih zakona, obustave rada neće biti, precizirao je Jolović. "Ukoliko se ništa ne promeni, na vanrednoj Skupštini AKS, 24. februara, biće odlučeno o daljoj sudbini ove obustave", rekao je Jolović. Dodao je i da će obustava funkcionisati uz minimum procesa rada, pa će se advokati baviti pritvorskim predmetima, slučajevima koji se tiču maloletnika, nasilja u porodici i privremenih mera. "Tu ćemo postupati, primati poštu i