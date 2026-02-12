Advokatska komora Srbije prekida rad na 3 dana zbog “Mrdićevih zakona”

Advokatska komora Srbije izglasala je trodnevni prekid rada, od 23. do 25. februara, zbog usvojenih izmena seta pravosudnih zakona.

Član Upravnog odbora AKS, advokat Vladimir Terzić, napisao je na društvenoj mreži Iks da će advokati obustaviti rad na tri dana, ne precizirajući kada će se to desiti. U kasnijoj objavi dodao je da će vanredna skupština AKS biti 24. februara u 12 časova, a da će na dnevnom redu biti – “usvajanje Memoranduma (dostavljanje organima EU i uslovnoj obustavi rada ukoliko pravosuđe odluči da uđe u generalni štrajk)”. Advokatska komora Vojvodine u utorak, 10. februara