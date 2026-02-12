Trodnevna obustava rada Advokatske komore zbog Mrdićevih zakona

Jugmedia pre 6 sati  |  JuGmedia
Trodnevna obustava rada Advokatske komore zbog Mrdićevih zakona

Advokatska komora Srbije (AKS) izglasala je trodnevni prekid rada, od 23. do 25. februara, zbog usvojenih izmena seta pravosudnih zakona, saznaje Danas, a na društvenoj mreži Iks (X) advokat Vladimir Terzić, član Upravnog odbora AKS-a, napisao je da će advokati obustaviti rad na tri dana, ne precizirajući kada će se to desiti.

U kasnijoj objavi, Terzić je dodao da će vanredna skupština AKS biti 24. februara u 12 časova, a da će na dnevnom redu biti – „usvajanje Memoranduma (dostavljanje organima EU i uslovnoj obustavi rada ukoliko pravosuđe odluči da uđe u generalni štrajk)". Kako Danas saznaje od člana Upravnog odbora, krenuće u navedena tri dana obustave ako ne dođe do izmene zakona u narednih deset dana. "Zakazana je i vanredna skupština za 24. februar. U memorandumu koji ide na
