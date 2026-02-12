"Ako povuku zakon, štrajka neće biti": Advokatska komora Srbije najavila trodnevni prekid rada zbog "Mrdićevih zakona"

Newsmax Balkans pre 5 sati
"Ako povuku zakon, štrajka neće biti": Advokatska komora Srbije najavila trodnevni prekid rada zbog "Mrdićevih zakona"

Advokatska komora Srbije (AKS) stupiće od 23. do 25. februara u trodnevni prekid rada zbog usvajanja izmena seta pravosudnih zakona, izjavio je za portal Newsmax Balkans vršilac dužnosti predsednika AKS Nemanja Jolović.

"Uslovno stupamo u štrajk sa zahtevom od nadležnih državnih organa da povuku set pravosudnih zakona. Ostavljen im je kratak rok. Ukoliko to ne učine po hitnom postupku, stupamo u trodnevni prekid rada", precizirao je v.d. predsednika ASK. Jolović je poručio da će Advokatska komora Srbije u međuvremenu raditi sa minimumom procesa rada. "To su, dakle, postupanje po predmetima gde su lica lišena slobode, postupanje u predmetima za maloletnike, u predmetima nasilja u
