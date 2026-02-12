Mlekari na Ibarskoj do daljeg, blokade i u Vitanovcu i Bogatiću: "Doveli su srpskog seljaka i sela do propasti"

Blokada Ibarske magistrale koju su organizovali proizvođači mleka i dalje traje.

Poljoprivrednici su tamo proveli noć, a pridružuju im se i stočari sa drugih lokacija. Poljoprivrednici kažu - da im se iko od nadležnih obratio, ne bi bila blokirana još jedna tačka, vrlo prometan put u selu Vitanovac između Kraljeva i Kragujevca. Bladada je i u Bogatiću. Reporterka N1 koja prati blokadu u Vitanovcu kaže da blokada traje od 12 časova, kada su poljoprivrednici traktorima izašli na put. Vlasnik 30 grla iz Milakovca Vlade Pavlović kaže za N1 da su