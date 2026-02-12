Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Nova ekonomija pre 22 minuta
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Najveći uticaj na rast cena u grupi proizvoda poljoprivrede i ribarstva u prošloj godini imalo je poskupljenje voća od 68,2 odsto i žita od 12,3 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Cene proizvoda poljoprivrede i ribarstva u prošloj godini su u proseku povećane za 10,7 odsto. U decembru 2025. godine cene te robe u odnosu na isti mesec 2024. godine povećane su za četiri odsto. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama žita (7,2 odsto) i stoka i živina (pet odsto). Cene proizvoda poljoprivrede i ribarstva u decembru 2025. godine, u odnosu na prethodni
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje za skoro 70 odsto nego prethodne godine

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje za skoro 70 odsto nego prethodne godine

Glas Zaječara pre 47 minuta
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Danas pre 23 minuta
Statistika: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

Statistika: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

RTV pre 2 sata
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Forbes pre 1 sat
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje za skoro 70 odsto nego prethodne godine

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje za skoro 70 odsto nego prethodne godine

N1 Info pre 1 sat
RZS: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

RZS: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

Stav.life pre 2 sata
RZS: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024.

RZS: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024.

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zavod za statistikuPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Proizvođači mleka protestuju u Bogatiću, farmer Goran Vasić tvrdi da su Glamočiću 'vezane' ruke

Proizvođači mleka protestuju u Bogatiću, farmer Goran Vasić tvrdi da su Glamočiću 'vezane' ruke

Beta pre 3 minuta
Burger King stiže u Srbiju - Evo koliko će kod nas koštati omiljeni burgeri

Burger King stiže u Srbiju - Evo koliko će kod nas koštati omiljeni burgeri

Kamatica pre 2 minuta
Promet na Beogradskoj berzi 12,75 miliona dinara, indeksi u padu

Promet na Beogradskoj berzi 12,75 miliona dinara, indeksi u padu

RTV pre 2 minuta
Proizvođači mleka protestuju u Bogatiću, farmer Goran Vasić tvrdi da su Glamočiću ‘vezane’ ruke

Proizvođači mleka protestuju u Bogatiću, farmer Goran Vasić tvrdi da su Glamočiću ‘vezane’ ruke

Serbian News Media pre 7 minuta
Kompanije iz Srbije u Moskvi dogovorile izvozne aranžmane u iznosu većem od 10 miliona evra

Kompanije iz Srbije u Moskvi dogovorile izvozne aranžmane u iznosu većem od 10 miliona evra

Serbian News Media pre 7 minuta