Republički zavod za statistiku: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u decembru prošle godine, bile su veće za 4,0 odsto u odnosu na isti mesec 2024. godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS) i naveo da je voće lane poskupelo za 68,2 odsto u odnosu na 2024. godinu.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda najveći uticaj na rast cena u decembru je zabeležen u grupama žita, 7,2 odsto i stoka i živina, 5,0 odsto. Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u decembru 2025. godine, u odnosu na novembar iste godine, u proseku su smanjene za 2,2 odsto a tome su najviše doprineli pad cena u grupama stoka i živina za 2,7 odsto i žita za 2,3 odsto. Cene ovih proizvoda tokom cele prošle godine bile su u proseku veće za 10,7 odsto u