Republički zavod za statistiku: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Republički zavod za statistiku: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u decembru prošle godine, bile su veće za 4,0 odsto u odnosu na isti mesec 2024. godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS) i naveo da je voće lane poskupelo za 68,2 odsto u odnosu na 2024. godinu.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda najveći uticaj na rast cena u decembru je zabeležen u grupama žita, 7,2 odsto i stoka i živina, 5,0 odsto. Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u decembru 2025. godine, u odnosu na novembar iste godine, u proseku su smanjene za 2,2 odsto a tome su najviše doprineli pad cena u grupama stoka i živina za 2,7 odsto i žita za 2,3 odsto. Cene ovih proizvoda tokom cele prošle godine bile su u proseku veće za 10,7 odsto u
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Voće u Srbiji poskupelo za gotovo 70 odsto

Voće u Srbiji poskupelo za gotovo 70 odsto

Kamatica pre 50 minuta
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Nova ekonomija pre 3 sata
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje za skoro 70 odsto nego prethodne godine

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje za skoro 70 odsto nego prethodne godine

Glas Zaječara pre 3 sata
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Danas pre 3 sata
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Forbes pre 4 sati
Statistika: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

Statistika: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

RTV pre 5 sati
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje za skoro 70 odsto nego prethodne godine

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje za skoro 70 odsto nego prethodne godine

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zavod za statistikuPoljoprivredaVoce

Ekonomija, najnovije vesti »

Mlekari na Ibarskoj do daljeg, blokade i u Vitanovcu i Bogatiću: "Doveli su srpskog seljaka i sela do propasti"

Mlekari na Ibarskoj do daljeg, blokade i u Vitanovcu i Bogatiću: "Doveli su srpskog seljaka i sela do propasti"

N1 Info pre 10 minuta
Rute: SAD su potpuno posvećene NATO-u

Rute: SAD su potpuno posvećene NATO-u

Serbian News Media pre 1 minut
Demografski slom u Italiji: Mladi osuđeni na starost u siromaštvu

Demografski slom u Italiji: Mladi osuđeni na starost u siromaštvu

Newsmax Balkans pre 1 minut
Ombudsman traži od Srbijagasa izjašnjenje o računima koje su građani platili doskorašnjem snabdevaču

Ombudsman traži od Srbijagasa izjašnjenje o računima koje su građani platili doskorašnjem snabdevaču

Insajder pre 15 minuta
Ombudsman traži od Srbijagasa izjašnjenje o računima koje su građani platili doskorašnjem snabdevaču

Ombudsman traži od Srbijagasa izjašnjenje o računima koje su građani platili doskorašnjem snabdevaču

N1 Info pre 15 minuta