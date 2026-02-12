Živković za RTS: Građani pogođeni nepogodama ne plaćaju račun za januar, trenutno nema uvoza električne energije

RTS pre 33 minuta
Živković za RTS: Građani pogođeni nepogodama ne plaćaju račun za januar, trenutno nema uvoza električne energije

EPS beleži stabilnu proizvodnju i trenutno ne uvozi električnu energiju, zahvaljujući dobroj hidrologiji i sopstvenim kapacitetima, rekao je generalni direktor EPS-a Dušan Živković za RTS. Istakao je da su sva domaćinstva koja su tokom januarskih nepogoda ostala bez struje, a to je oko 51.000 potrošača, oslobođena plaćanja celokupnog iznosa računa za taj mesec.

"Uglavnom su to građani koji žive u Loznici, Čačku, Majdanpeku, Boru i ja verujem da ćemo kroz ovu situaciju izaći u susret i u tom smislu će Elektroprivreda Srbije preuzeti i deo svojih obaveza kada je u pitanju nadoknada tim građanima", istakao je Dušan Živković u razgovoru za RTS. Dodao je da, ukoliko su građani imali dug, da taj iznos ostaje na računu i da im to ostaje kao obaveza u narednom periodu. Živković je napomenuo da neće biti kašnjenja u isporuci
