Zvezdin trio nedovoljan za bitku u Pireju

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Olimpijakosu rezultatom 92:86 u meču 28. kola Evrolige.

Nakon tri pobede u nizu u "bratskim" derbijima, crveno-beli su doživeli poraz, drugi uzastopno u elitnom takmičenju nakon serije od pet trijumfa u nizu. Posle meča u Pireju čitaoci B92.sport imali su priliku da ocene igrače Saše Obradovića, pa je tako kompletna ekipa dobila ocenu 3,11. Što se tiče trenera Zvezde, on je ocenjen sa 2,91, dok je najbolji bio Džordan Nvora sa 3,56. Donatas Motiejunas dobio je drugu najvišu ocenu (3.42), a Džolej Bolomboj dobio je ocenu