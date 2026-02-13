Uhapšeni Veselin Barović je tast našem pevaču Poznati biznismen mu glumio u spotu: "Svi su me pitali kako sam uspeo da ga nagovorim"

Blic pre 5 sati
Uhapšeni Veselin Barović je tast našem pevaču Poznati biznismen mu glumio u spotu: "Svi su me pitali kako sam uspeo da ga…

Vesko Barović, poslovni čovek iz Crne Gore, uhapšen je u toj državi.

Barović je otac Olivere Bibe Barović, supruge pevača Danijela Alibabića. Crnogorski biznismen Veselin Vesko Barović (73) koji je uhapšen sinoć zbog utaje poreza i neovlašćenog držanja oružja tast je pevaču Danijelu Alibabiću. Danijel Alibabić oženio je ćerku Veska Barovića, Oliveru Bibu sa kojom ima dvoje dece. Ono što je zanimljivo jeste da je Vesko Barović pojavljuje u jednom spotu za Danijelovu pesmu, a on je pričao kako je došlo do toga. - Svi me pitaju samo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Bivši predsednik KK Budućnost i Košarkaškog saveza CG Veselin Barović pušten da se brani sa slobode

Bivši predsednik KK Budućnost i Košarkaškog saveza CG Veselin Barović pušten da se brani sa slobode

RTS pre 1 sat
Crna Gora: Veselin Barović pušten da se brani sa slobode

Crna Gora: Veselin Barović pušten da se brani sa slobode

RTV pre 1 sat
(Video) Poznati biznismen sa lisicama na rukama, a na licu kez: Ovako je Veselin Barović priveden na saslušanje zbog sumnje da…

(Video) Poznati biznismen sa lisicama na rukama, a na licu kez: Ovako je Veselin Barović priveden na saslušanje zbog sumnje da je utajio 332.000 evra poreza!

Blic pre 3 sata
Ovo su pištolji i municija za hekler pronađeni kod Veska Barovića: Uhapšeni biznismen jedan od najbližih saradnika Mila…

Ovo su pištolji i municija za hekler pronađeni kod Veska Barovića: Uhapšeni biznismen jedan od najbližih saradnika Mila Đukanovića (FOTO)

RINA pre 2 sata
Vesko Barović doveden na saslušanje! Evo šta mu se sve stavlja na teret! (video)

Vesko Barović doveden na saslušanje! Evo šta mu se sve stavlja na teret! (video)

Kurir pre 3 sata
Ko je Vesko Barović? Poznati biznismen osumnjičen za utaju poreza, nađeno mu oružje, dugo bio vodeća figura u crnogorskoj…

Ko je Vesko Barović? Poznati biznismen osumnjičen za utaju poreza, nađeno mu oružje, dugo bio vodeća figura u crnogorskoj košarci

Kurir pre 3 sata
Ovo su pištolji i municija za hekler pronađeni kod Veska Basrovića: Uhapšeni biznismen jedan od najbližih saradnika Mila…

Ovo su pištolji i municija za hekler pronađeni kod Veska Basrovića: Uhapšeni biznismen jedan od najbližih saradnika Mila Đukanovića (FOTO)

RINA pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPorezDanijel Alibabić

Balkan, najnovije vesti »

Protest u Sarajevu: Građani traže odgovornost nakon tramvajske nesreće

Protest u Sarajevu: Građani traže odgovornost nakon tramvajske nesreće

N1 Info pre 14 minuta
"Mali je, strahujemo za njega" Nestao dečak iz Gračanice, njegova porodica moli za pomoć: Pre 3 dana mu se izgubio svaki trag…

"Mali je, strahujemo za njega" Nestao dečak iz Gračanice, njegova porodica moli za pomoć: Pre 3 dana mu se izgubio svaki trag

Blic pre 29 minuta
Radna nedjelja se vraća: Crna Gora ukida zabranu, region u raspravi

Radna nedjelja se vraća: Crna Gora ukida zabranu, region u raspravi

Slobodna Evropa pre 10 minuta
Veliki protest u Sarajevu: Ljudi besni zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji student! Proglašen dan žalosti…

Veliki protest u Sarajevu: Ljudi besni zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji student! Proglašen dan žalosti, vozač uhapšen! (foto/video)

Kurir pre 9 minuta
(Foto) Jeziv požar u hotelu kod Budimpešte! Ogroman plamen obuhvatio objekat, ima mrtvih

(Foto) Jeziv požar u hotelu kod Budimpešte! Ogroman plamen obuhvatio objekat, ima mrtvih

Blic pre 1 sat