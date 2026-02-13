Novogradnja ne posustaje: Na kraju godine zabeležen rast broja građevinskih dozvola

U Srbiji je u decembru prošle godine izdato 2.948 građevinskih dozvola, što je 10,8 više odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Od ukupnog broj izdatih dozvola 83,4 odsto se odnosi na zgrade, a 16,6 odsto na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 83,7 odsto dozvola izdato je za stambene, a 16,3 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (73,7 odsto). Prijavljena je izgradnja 5.705 stanova, s prosečnom površinom od 71,2 kvadrata. Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 6,8 odsto biće