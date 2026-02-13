U Srbiji u decembru izdato 10,8% više građevinskih dozvola nego pre godinu dana

Ilustracija (Foto: urfin/shutterstock.com) U decembru 2025. izdato je 2.948 građevinskih dozvola, što predstavlja povećanje od 10,8% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku.

Od ukupnog broja dozvola izdatih u decembru, 83,4% dozvola odnosi se na zgrade, a 16,6% na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 83,7% dozvola izdato je za stambene, a 16,3% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (73,7%). Prema dozvolama izdatim u decembru 2025. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 5 705 stanova, s prosečnom površinom od 71,2 m². Od ukupnog broja