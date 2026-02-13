Od najnovijeg Hronološki Italija, zajedno sa baltičkim državama, svrstava se među najpouzdanije američke saveznike u Evropi, stav koji je nedavno potvrdio italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani.

U razgovoru tokom konferencije, na pitanje da li se SAD i dalje može verovati nakon događaja vezanih za Grenland, Tajani je odgovorio bez oklevanja, prenosi POLITIKO. „Apsolutno da“, rekao je italijanski ministar, napominjući da se ovakav nedvosmislen stav danas retko čuje, čak i u tradicionalno proameričkoj Poljskoj. „Oduvek smo bili privilegovani sagovornici Sjedinjenih Država. Bili smo sa Bajdenom, Bušom, Reganom, Klintonom, tokom Trampovog prvog mandata i sa