"Rusija će se suočiti sa zločinima, nećemo spuštati gard" Makron pokazao zube Putinu, odbrusio Amerima: "Evropa mora da bude poštovana" (foto/video)

Kurir pre 38 minuta
"Rusija će se suočiti sa zločinima, nećemo spuštati gard" Makron pokazao zube Putinu, odbrusio Amerima: "Evropa mora da bude…

Od najnovijeg Hronološki Italija, zajedno sa baltičkim državama, svrstava se među najpouzdanije američke saveznike u Evropi, stav koji je nedavno potvrdio italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani.

U razgovoru tokom konferencije, na pitanje da li se SAD i dalje može verovati nakon događaja vezanih za Grenland, Tajani je odgovorio bez oklevanja, prenosi POLITIKO. „Apsolutno da“, rekao je italijanski ministar, napominjući da se ovakav nedvosmislen stav danas retko čuje, čak i u tradicionalno proameričkoj Poljskoj. „Oduvek smo bili privilegovani sagovornici Sjedinjenih Država. Bili smo sa Bajdenom, Bušom, Reganom, Klintonom, tokom Trampovog prvog mandata i sa
Vreme za Ukrajinu ističe, Zelenski mora da deluje: Tramp otkrio sve o odličnoj ponudi

Mondo pre 1 sat
Nemački kancelar poručio da više ne postoji svetski poredak kakav smo znali

Radio 021 pre 43 minuta
Zelenski oštro Putinu: "Bože pomozi da on..."

Telegraf pre 1 sat
Makron otimističan i odlučan u pogledu budućnosti Evrope

Insajder pre 3 sata
Veber uputio poziv na formiranje vojske Evropske unije

Euronews pre 2 sata
Vučić: Merc imao vrlo pozitivan odnos prema prijemu zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju

Euronews pre 2 sata
U toku je Bezbednosna konferencija u Minhenu: Merc upozorio da "svetski poredak kakav poznajemo više ne postoji"

Euronews pre 2 sata
Vladimir PutinCrna GoraNATOEvropska UnijaIranMoskvaUkrajinaBDPVašingtonEUPekingKinaItalijaRusijaMinhenNemačkaTiranaPoljskaDanskaGrenlandIzboriKijevMoldavijaDonald TrampEmanuel MakronFrancuskaamerikaTajvansadRat u UkrajiniVladimir Zelenskinemacki kancelar

Cvijanović na sastancima s zvaničnicima SAD: Problemi u BiH političke, a ne bezbednosne prirode

Danas pre 48 minuta
Zelenski: Bela kuća ne shvata suštinu problema

Danas pre 33 minuta
Brod udario u titov "Galeb": Nesreća u Rijeci: Otkazao mu pogonski sistem, pa se zakucao u Brozovu rezidencijalnu jahta (video)…

Blic pre 33 minuta
"Putin nema mnogo vremena, daj bože da ga nema" Zelenski šokirao izjavom u Minhenu, pa otkrio: Ovo je jedini način da se…

Blic pre 1 sat
Federalna istraga u SAD o laganju dvojice agenata ICE povodom slučaja ranjavanja u Minesoti

Danas pre 23 minuta