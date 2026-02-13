"Frustrirajuće je, neke stvari su bile van naše kontrole": Nvora otkrio šta mu je Đoković rekao posle poraza

Crvena zvezda bila je blizu, ali na kraju nije uspela da pobedi Olimpijakos u Pireju (92:86).

Jedna od tema posle tog meča bile su sporne sudijske odluke i o tome su pričali mnogi. Među njima i Džordan Nvora koji je bio najefikasniji akter srpskog tima (21 poen). "Bilo je interesantno. Neke stvari smo mogli da uradimo bolje kao tim, ali je bilo i mnogo stvari koje su bile van naše kontrole. Takav je bio osećaj, ne znam kako je sa strane, ali je valjda zato teško igrati ovde", rekao je Nvora za "Meridian sport". Prokomentarisao je i pojedine sporne odluke