Policija od danas na svakom ćošku: Kreće velika akcija MUP-a, ako napravite ove greške, kazna ide i do 120.000 dinara
U susret Sretenju i produženom prazničnom vikendu, Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je pojačanu kontrolu saobraćaja širom Srbije od 13. do 22. februara.
Kako se očekuje povećan broj vozila na putevima, naročito ka zimskim turističkim centrima, ali i zbog školskog raspusta, policija će intenzivno kontrolisati sve kategorije vozača. Akcija će biti usmerena na sankcionisanje najtežih prekršaja koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama. Pripadnici saobraćajne policije posebno će kontrolisati: Iz MUP-a ističu da je cilj akcije preventivno delovanje i smanjenje rizika u periodu pojačanog