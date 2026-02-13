Policija od danas na svakom ćošku: Kreće velika akcija MUP-a, ako napravite ove greške, kazna ide i do 120.000 dinara

Mondo pre 53 minuta  |  Tamara Birešić
Policija od danas na svakom ćošku: Kreće velika akcija MUP-a, ako napravite ove greške, kazna ide i do 120.000 dinara

U susret Sretenju i produženom prazničnom vikendu, Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je pojačanu kontrolu saobraćaja širom Srbije od 13. do 22. februara.

Kako se očekuje povećan broj vozila na putevima, naročito ka zimskim turističkim centrima, ali i zbog školskog raspusta, policija će intenzivno kontrolisati sve kategorije vozača. Akcija će biti usmerena na sankcionisanje najtežih prekršaja koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama. Pripadnici saobraćajne policije posebno će kontrolisati: Iz MUP-a ističu da je cilj akcije preventivno delovanje i smanjenje rizika u periodu pojačanog
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Akcija pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije

Akcija pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije

OK radio pre 13 minuta
Pojačana kontrola saobraćaja, posebno ka turističkim mestima

Pojačana kontrola saobraćaja, posebno ka turističkim mestima

RTK pre 23 minuta
Pojačane kontrole na putevima - na meti brzina, alkohol i preticanje

Pojačane kontrole na putevima - na meti brzina, alkohol i preticanje

Subotica.com pre 28 minuta
Zbog praznika pojačana kontrola saobraćaja od 13. do 22. februara

Zbog praznika pojačana kontrola saobraćaja od 13. do 22. februara

Ozon pre 2 sata
Vozači, oprez! Policija najavila veliku akciju pojačane kontrole saobraćaja, evo do kada će trajati

Vozači, oprez! Policija najavila veliku akciju pojačane kontrole saobraćaja, evo do kada će trajati

Dnevnik pre 1 sat
Saobraćajna policija od danas sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja

Saobraćajna policija od danas sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja

RTV pre 3 sata
Saobraćajna policija pojačava mere od danas: Evo koja vozila i vozače će posebno proveravati

Saobraćajna policija pojačava mere od danas: Evo koja vozila i vozače će posebno proveravati

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Društvo, najnovije vesti »

Akcija pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije

Akcija pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije

OK radio pre 13 minuta
Bujošević je bio bolji?

Bujošević je bio bolji?

Peščanik pre 23 minuta
Analiza: Žestoke demonstracije u Albaniji svedoče da region, uključujući Srbiju, traži političke promene

Analiza: Žestoke demonstracije u Albaniji svedoče da region, uključujući Srbiju, traži političke promene

Danas pre 3 minuta
Nastavljene blokade poljoprivrednika u Bogatiću i Mrčajevcima

Nastavljene blokade poljoprivrednika u Bogatiću i Mrčajevcima

RTS pre 8 minuta
Pojačana kontrola saobraćaja, posebno ka turističkim mestima

Pojačana kontrola saobraćaja, posebno ka turističkim mestima

RTK pre 23 minuta