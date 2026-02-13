Merc o Zapadnom Balkanu: "Ne želimo da vas izgubimo"

Nemački kancelar Fridrih Merc je govorom u kojem je zatražio veću samostalnost Evrope od SAD-a otvorio Minhensku bezbednosnu konferenciju (MSC).

Istovremeno je odbio zahteve za prekidanjem transatlantskih odnosa. Ušli smo u novu fazu otvorenih konflikata koji menjaju svet u kojem živimo… Svetski poredak zasnovan na pravilima više ne postoji kao što je to bio slučaj u prošlosti. Najveći zadatak Evrope i Nemačke jeste da što pre spoznaju tu činjenicu i novu realnost“, rekao je Fridrih Merc i dodao: „U eri velikih sila, naša sloboda je ugrožena." U svom govoru na početku Minhenske bezbednosne konferencije