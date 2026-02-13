Merc o Zapadnom Balkanu: "Ne želimo da vas izgubimo"

N1 Info pre 1 sat  |  Dojče vele
Merc o Zapadnom Balkanu: "Ne želimo da vas izgubimo"

Nemački kancelar Fridrih Merc je govorom u kojem je zatražio veću samostalnost Evrope od SAD-a otvorio Minhensku bezbednosnu konferenciju (MSC).

Istovremeno je odbio zahteve za prekidanjem transatlantskih odnosa. Ušli smo u novu fazu otvorenih konflikata koji menjaju svet u kojem živimo… Svetski poredak zasnovan na pravilima više ne postoji kao što je to bio slučaj u prošlosti. Najveći zadatak Evrope i Nemačke jeste da što pre spoznaju tu činjenicu i novu realnost“, rekao je Fridrih Merc i dodao: „U eri velikih sila, naša sloboda je ugrožena." U svom govoru na početku Minhenske bezbednosne konferencije
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

"Ovo je opasna igra" Merc udario na Ruse, Amere i Kinu! Sve burnije u Minhenu, Nemačka se sprema za najgore, danska premijerka…

"Ovo je opasna igra" Merc udario na Ruse, Amere i Kinu! Sve burnije u Minhenu, Nemačka se sprema za najgore, danska premijerka poziva na naoružavanje?! (foto)

Kurir pre 3 minuta
Merz potvrdio spremnost Nemačke da podrži prijem novih članica u EU

Merz potvrdio spremnost Nemačke da podrži prijem novih članica u EU

Slobodna Evropa pre 48 minuta
Fridrih Merc: Sve više se osećam neprijatno zbog nesposobnosti EU da postigne napredak u pristupanju novih članica

Fridrih Merc: Sve više se osećam neprijatno zbog nesposobnosti EU da postigne napredak u pristupanju novih članica

Insajder pre 2 sata
Merc o Zapadnom Balkanu: "Ne želimo da vas izgubimo"

Merc o Zapadnom Balkanu: "Ne želimo da vas izgubimo"

Dojče vele pre 2 sata
Nemački kancelar o kandidatima za članstvo u EU: „Ne želim da vas izgubim“

Nemački kancelar o kandidatima za članstvo u EU: „Ne želim da vas izgubim“

Danas pre 2 sata
Premijer Crne Gore pitao Merca za Zapadni Balkan – dobio „utešni“ odgovor

Premijer Crne Gore pitao Merca za Zapadni Balkan – dobio „utešni“ odgovor

Vesti online pre 1 sat
Premijer Crne Gore pitao Merca za Zapadni Balkan - dobio „utešni“ odgovor

Premijer Crne Gore pitao Merca za Zapadni Balkan - dobio „utešni“ odgovor

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanNemačka

Svet, najnovije vesti »

Premijerka Danske: Grenlandska kriza još nije gotova, stari svetski poredak se neće vratiti

Premijerka Danske: Grenlandska kriza još nije gotova, stari svetski poredak se neće vratiti

Insajder pre 23 minuta
Fiktivno registrovala 1.200 stranaca u svom stanu, preti joj zatvor

Fiktivno registrovala 1.200 stranaca u svom stanu, preti joj zatvor

Insajder pre 13 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajinci pogodili radarsku stanicu "nebo-U" na Krimu; Kijev: Rusi napali dečju bolnicu u Sumskoj oblasti

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajinci pogodili radarsku stanicu "nebo-U" na Krimu; Kijev: Rusi napali dečju bolnicu u Sumskoj oblasti

RTV pre 18 minuta
"Najdestruktivniji u istoriji!" Trampov najveći kritičar žestoko opleo po njemu usred Evrope: Najavio i njegov odlazak sa čela…

"Najdestruktivniji u istoriji!" Trampov najveći kritičar žestoko opleo po njemu usred Evrope: Najavio i njegov odlazak sa čela SAD, evo i kada tačno

Blic pre 8 minuta
Tramp gurnuo Kubu na ivicu propasti! Nema struje, ni goriva i hrane, avioni ne lete, narod beži, a bolesti haraju: "Najgora…

Tramp gurnuo Kubu na ivicu propasti! Nema struje, ni goriva i hrane, avioni ne lete, narod beži, a bolesti haraju: "Najgora socio-ekonomska katastrofa"

Blic pre 33 minuta