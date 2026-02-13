Oblačno i sveže danas, promenljivo vreme narednih dana

Oblačno i sveže danas, promenljivo vreme narednih dana

U Sremskoj Mitrovici danas pretežno oblačno vreme sa povremenim sunčanim intervalima, dok će jutro biti sveže uz mogućnost slabe magle u nižim delovima grada i pored reke Sava.

Vetar slab do umeren, uglavnom severozapadni. Najniža jutarnja temperatura oko 2 stepena, dok će maksimalna dnevna dostići oko 9 stepeni Celzijusa. Tokom popodnevnih sati očekuje se postepeno razvedravanje, ali bez značajnijeg porasta temperature. Veče će biti hladno, uz brzi pad temperature nakon zalaska sunca. U narednim danima zadržaće se promenljivo vreme. Sutra slično kao danas – smena oblaka i sunca, uz temperaturu do 10 stepeni. Sredinom sedmice moguće je
Danas svežije sa prolaznom kišom

Hladnije uz razvedravanje: Danas kiša, za vikend nagla promena vremena i mogući sneg

Kiša i sneg, RHMZ se oglasio: Temperatura pada na nulu, evo šta nas sve čeka za vikend

Očekuje nas žestoko zahlađenje, biće snega i u nižim predelima: Prognoza RHMZ-a za naredne dane

Oblačno vreme sa slabom kišom: Temperatura do 13 stepeni

Sada je sve jasno! RHMZ objavio detaljnu prognozu za naredne dane: Dobro pogledajte ove temperature, meteoalarmi gore, od ovog dana se sve menja

Hladnije, ponegde sa kišom, temperatura do 13 stepeni

Isključenje vode u Sremskim Karlovcima

Vremenska prognoza za Zrenjanin: blagi porast temperature, za vikend kiša! Jutarnje od -2 dnevne do 15! Vremenska prognoza 13.02.2026. - 19.02.2026.

Danas svežije sa prolaznom kišom

Hladnije uz razvedravanje: Danas kiša, za vikend nagla promena vremena i mogući sneg

Bez vode ova ulica u Sremskim Karlovcima: Evo do kada će trajati planirani radovi na vodovodnoj mreži

