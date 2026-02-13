Oblačno i sveže danas, promenljivo vreme narednih dana

U Sremskoj Mitrovici danas pretežno oblačno vreme sa povremenim sunčanim intervalima, dok će jutro biti sveže uz mogućnost slabe magle u nižim delovima grada i pored reke Sava.

Vetar slab do umeren, uglavnom severozapadni. Najniža jutarnja temperatura oko 2 stepena, dok će maksimalna dnevna dostići oko 9 stepeni Celzijusa. Tokom popodnevnih sati očekuje se postepeno razvedravanje, ali bez značajnijeg porasta temperature. Veče će biti hladno, uz brzi pad temperature nakon zalaska sunca. U narednim danima zadržaće se promenljivo vreme. Sutra slično kao danas – smena oblaka i sunca, uz temperaturu do 10 stepeni. Sredinom sedmice moguće je