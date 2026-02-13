Danas svežije sa prolaznom kišom

U petak malo svežije nego u četvrtak sa prolaznom kišom, a na visokim planinama sa snegom iznad 1500 mnv.

Oblačnost i padavinska zona se premeštaju od severozapada ka jugoistoku Srbije, tako da kiša prestaje u toku prepodneva na severu Vojvodine uz delimično razvedravanje. Popodne kiša odlazi ka jugoistoku Srbije i prestaje u većini krajeva do večernjih sati. Vetar slab severni i severozapadni, na severu Vojvodine umeren. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 0°C u Zaječaru do 7°C u Loznici, a maksimalna od 8°C do 12°C. Uveče suvo u svim krajevima. U subotu