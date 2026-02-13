Danas svežije sa prolaznom kišom

Šabačke novosti pre 2 sata
Danas svežije sa prolaznom kišom

U petak malo svežije nego u četvrtak sa prolaznom kišom, a na visokim planinama sa snegom iznad 1500 mnv.

Oblačnost i padavinska zona se premeštaju od severozapada ka jugoistoku Srbije, tako da kiša prestaje u toku prepodneva na severu Vojvodine uz delimično razvedravanje. Popodne kiša odlazi ka jugoistoku Srbije i prestaje u većini krajeva do večernjih sati. Vetar slab severni i severozapadni, na severu Vojvodine umeren. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 0°C u Zaječaru do 7°C u Loznici, a maksimalna od 8°C do 12°C. Uveče suvo u svim krajevima. U subotu
Hladnije u Timočkoj krajini: Danas do sedam stepeni, od nedelje moguć i sneg u nižim predelima

Glas Zaječara pre 8 minuta
Vreme danas oblačno i sa slabom kišom, za vikend zahlađenje i sneg u nižim predelima

Insajder pre 53 minuta
Danas oblačno i hladnije, do 13 stepeni

Serbian News Media pre 1 sat
Vreme danas: Oblačno i hladnije, temperatura do 13 stepeni

Nedeljnik pre 1 sat
Hladnije i oblačno: Kakvo nas vreme očekuje danas i tokom vikenda

NIN pre 39 minuta
Temperatura pada za 15 stepeni, očekuje se i sneg: Evo kada stiže zahlađenje

Telegraf pre 1 sat
Hladnije uz razvedravanje: Danas kiša, za vikend nagla promena vremena i mogući sneg

Glas juga pre 1 sat
Koncert povodom 150 godina postojanja ADZNM "Gusle"

RTV pre 19 minuta
Radnici Toplane od srede očitavaju brojila za februar

RTV pre 14 minuta
Hladnije u Timočkoj krajini: Danas do sedam stepeni, od nedelje moguć i sneg u nižim predelima

Glas Zaječara pre 8 minuta
Srbija tone na evropskoj lestvici: Korupcija ostaje jedno od najvećih otvorenih pitanja države Korupcija

Volim Zrenjanin pre 29 minuta
Ulica u Veterniku bez vode

Moj Novi Sad pre 8 minuta