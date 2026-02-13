"Da mi je da..." Srceparajuća poruka pevača čiji je sin poginuo u Sarajevu, iza sebe ostavio i brata blizanca

Nekadašnji finalista "Nikad nije kasno" Arman Morankić juče je izgubio sina Erdoana u tragičnoj nesreći u Sarajevu, a u kojoj je tramvaj iskočio iz šina i usmrtio mladića, i teško povredio još petoro ljudi.

Vest o njegovom preranom odlasku potresla je ne samo članove njegove porodice i prijatelje, već i mnoge ljude u svetu umetnosti, njegove bivše nastavnike, kao i ljude koji ga nikad lično nisu upoznali. Erdoan je inače bio slikar, a tata Arman veoma se ponosio njegovim uspesima, kao i uspesima drugog sina, inače Erodanovog brata blizanca. Pre samo nekoliko meseci, Arman je sa pratiocima na Fejsbuku podelio fotografiju blizanaca kad su bili mali, a emotivnom objavom