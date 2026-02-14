Ako na Zadušnice ne možete da odete na groblje, obavezno izgovorite ovu molitvu: Evo šta treba da uradite za pokoj duša umrlih

Kurir pre 4 minuta  |  Blic žena)
Ako na Zadušnice ne možete da odete na groblje, obavezno izgovorite ovu molitvu: Evo šta treba da uradite za pokoj duša umrlih…

Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju zimske zadušnice, dan kada se prisećamo naših upokojenih i kada se obilaze njihova grobna mesta.

Ako ne možete da odete na groblje za zadušnice, dobro je da se pomolite za upokojene i da upalite sveće, po mogućstvu, u crkvi. Zadušnice su dani kada se vrše posebni pomeni za upokojene. Molitva za pokojnike je veoma potrebna i predstavlja izuzetno dobročinstvo za njih, navode pravoslavni izvori. Ako nije moguće otići na grob pokojnika, njima se služi pomen u crkvi. Prema učenju Crkve, na zadušnice se vernici mole u hramovima i na grobljima za pokoj duša umrlih, a
