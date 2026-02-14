Sveti Trifun ili Dan zaljubljenih: Šta se zapravo slavi u Srbiji 14. februara?

Sveti Trifun ili Dan zaljubljenih: Šta se zapravo slavi u Srbiji 14. februara?

Dok se izlozi pune srcima, ružama i čokoladama, a društvene mreže preplavljuju romantične poruke, Srbija svake godine 14. februara živi jednu zanimljivu kulturnu „podelu“.

Za jedne je to Dan zaljubljenih, praznik ljubavi i romantike, a za druge Sveti Trifun, pravoslavni svetac i zaštitnik vinogradara. Dva praznika – dva sveta, jedan datum. Dan zaljubljenih – praznik srca i romantike Dan zaljubljenih, poznat kao praznik posvećen ljubavi i emotivnim vezama, vezuje se za Sveti Valentin, hrišćanskog mučenika iz 3. veka. Prema legendi, on je tajno venčavao zaljubljene parove uprkos zabrani cara Klaudija, zbog čega je pogubljen. Upravo ta
