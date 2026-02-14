Prinčevi orezali lozu na Oplencu, Sveti Trifun svečano obeležen i u selu Lipovac (FOTO)

Prinčevi orezali lozu na Oplencu, Sveti Trifun svečano obeležen i u selu Lipovac (FOTO)

Topola – Pravoslavni vernici danas obeležavaju Svetog Trifuna zaštitnika vinogradara.

Veruje se da ovaj svetac štiti vinograde pa zbog toga danas svako ko ima bar jedan čokot vinove loze, uz molitvu i čašu vina kojim zaliva čokot da bi time povratili vinogradu malaksalu snagu posle dugog zimskog perioda orezuje prvi put ove zime lozu i moli se da godina bude berićetna. U selima oko Topole danas su ovaj običaj ispoštovali svi vinogradari, dok su na Oplencu simbolično orezali lozu Njihova Kraljevska Visočanstva prinčevi Mihailo i Filip Karađorđević.
