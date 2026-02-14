Danas su Zadušnice, evo šta treba da uradite

Ozon press pre 1 sat
Danas su Zadušnice, evo šta treba da uradite

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici dabas obeležavaju Zadušnice.

Zadušnice uvek padaju u subotu jer je Isus Hristos taj dan, uoči vaskrsenja, u nedelju, proveo upokojen. To je dan kada pravoslavni vernici obilaze grobove najmilijih, daju pomene i pale sveće. Sećajući se svojih pokojnih predaka, hrišćanski vernici se na ovaj dan mole Bogu za oprost grehova i za svoje pretke. Na Zadušnice se u crkama služi parastos na kojem sveštenik vinom preliva žito, a posle službe se obilaze grobovi najbližih, gde se upali sveća i čita
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Sveti Trifun ili Dan zaljubljenih: Šta se zapravo slavi u Srbiji 14. februara?

Sveti Trifun ili Dan zaljubljenih: Šta se zapravo slavi u Srbiji 14. februara?

InfoKG pre 59 minuta
Velike zimske zadušnice najavljuju pripreme za početak Časnog posta

Velike zimske zadušnice najavljuju pripreme za početak Časnog posta

RTV pre 1 sat
Velike ili Zimske zadušnice – pripreme za početak Časnog posta

Velike ili Zimske zadušnice – pripreme za početak Časnog posta

RTK pre 1 sat
Danas su Velike zimske zadušnice koje najavljuju pripreme za početak Vaskršnjeg posta

Danas su Velike zimske zadušnice koje najavljuju pripreme za početak Vaskršnjeg posta

Morava info pre 1 sat
Sveti Trifun – zaštitnik vinogradara

Sveti Trifun – zaštitnik vinogradara

RTK pre 1 sat
Dan zaljubljenih i Sveti Trifun: Ova dva praznika se danas obeležavaju, evo odakle potiču i šta predstavljaju

Dan zaljubljenih i Sveti Trifun: Ova dva praznika se danas obeležavaju, evo odakle potiču i šta predstavljaju

Mondo pre 1 sat
Danas su zimske zadušnice, dan kada se molimo za duše preminulih

Danas su zimske zadušnice, dan kada se molimo za duše preminulih

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Kreni-promeni: Vučić stoji iza atmosfere progona i zastrašivanja novinara

Kreni-promeni: Vučić stoji iza atmosfere progona i zastrašivanja novinara

Beta pre 34 minuta
Kreni-promeni: Vučić stoji iza atmosfere progona i zastrašivanja novinara

Kreni-promeni: Vučić stoji iza atmosfere progona i zastrašivanja novinara

Serbian News Media pre 34 minuta
Mrdić: Čekam mišljenje Venecijanske komisije, za SRB dobro da ga prihvatiti i uvaži

Mrdić: Čekam mišljenje Venecijanske komisije, za SRB dobro da ga prihvatiti i uvaži

NIN pre 59 minuta
Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

RTS pre 24 minuta
SRETNIMO SE PONOVO: Studentski skup na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu (PROGRAM)

SRETNIMO SE PONOVO: Studentski skup na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu (PROGRAM)

InfoKG pre 59 minuta