Vremenska prognoza za 14. februar: Očekuje se kiša u toku dana, na planinama i sneg

Mondo pre 15 minuta  |  Mila Matović
Prema najnovijoj vremesnkoj prognozi ujutro nas očekuje mestimično niska oblačnost.

Pre podne pretežno sunčano, a tokom dana postepeno naoblačenje. Kiša se očekuje posle podne, najpre na jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima. Na visokim planinama sneg. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju. Najniža temperatura od 0 do 5 °S, a najviša od 12 do 17 °S, stoji na sajtu RHMZ-a. U nedelju oblačno s kišom i osetno hladnije uz umeren i jak severni i severozapadni vetar čiji
