Vremenska prognoza za Srbiju: pretežno sunčano sa postepenim naoblačenjem i kišom posle podne

Danas u Srbiji pretežno sunčano, temperature do 17 stepeni, posle podne naoblačenje sa kišom i snegom na planinama, vetar pojačan u košavskom području.

U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, a tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje sa kišom posle podne, najpre na jugozapadu, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima. Na visokim planinama moguć je sneg. Temperatura će se kretati od nula do 17 stepeni. RTV Danas RTS Insajder

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama u pojačanju, sa mogućim olujnim udarima tokom večeri i noći. Sa Mediterana stiže topliji vazduh koji podiže temperature iznad proseka za ovo doba godine. Telegraf N1 Info Glas Zapadne Srbije

U nedelju se očekuje oblačno vreme sa kišom i osetnim zahlađenjem, uz prelazak padavina u susnežicu i sneg na severu Srbije. Newsmax Balkans Insajder NIN