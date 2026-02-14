Vremenska prognoza za Srbiju: pretežno sunčano sa postepenim naoblačenjem i kišom posle podne

Naslovi.ai pre 1 sat
Vremenska prognoza za Srbiju: pretežno sunčano sa postepenim naoblačenjem i kišom posle podne

Danas u Srbiji pretežno sunčano, temperature do 17 stepeni, posle podne naoblačenje sa kišom i snegom na planinama, vetar pojačan u košavskom području.

U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, a tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje sa kišom posle podne, najpre na jugozapadu, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima. Na visokim planinama moguć je sneg. Temperatura će se kretati od nula do 17 stepeni. RTV Danas RTS Insajder

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama u pojačanju, sa mogućim olujnim udarima tokom večeri i noći. Sa Mediterana stiže topliji vazduh koji podiže temperature iznad proseka za ovo doba godine. Telegraf N1 Info Glas Zapadne Srbije

U nedelju se očekuje oblačno vreme sa kišom i osetnim zahlađenjem, uz prelazak padavina u susnežicu i sneg na severu Srbije. Newsmax Balkans Insajder NIN

Povezane vesti »

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

NIN pre 1 sat
Danas sunčano, već sutra promena vremena: RHMZ najavljuje pad temperature i sneg

Danas sunčano, već sutra promena vremena: RHMZ najavljuje pad temperature i sneg

Insajder pre 2 sata
RHMZ: Pre podne sunčano, popodne oblačno i kiša

RHMZ: Pre podne sunčano, popodne oblačno i kiša

Serbian News Media pre 2 sata
Jutro sunčano - temperatura i do 17 stepeni - popodne stiže naoblačenje

Jutro sunčano - temperatura i do 17 stepeni - popodne stiže naoblačenje

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Sunčano pre podne, uveče kiša – temperatura do 15 stepeni

Sunčano pre podne, uveče kiša – temperatura do 15 stepeni

Glas Zaječara pre 3 sata
Uživajte u toplom vremenu, od ovog datuma ponovo kreće zima! RHMZ objavio dugoročniju prognozu!

Uživajte u toplom vremenu, od ovog datuma ponovo kreće zima! RHMZ objavio dugoročniju prognozu!

Telegraf pre 3 sata
Prolećni dan - do 17 stepeni, posle podne naoblačenje i kiša

Prolećni dan - do 17 stepeni, posle podne naoblačenje i kiša

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Kreni-promeni: Vučić stoji iza atmosfere progona i zastrašivanja novinara

Kreni-promeni: Vučić stoji iza atmosfere progona i zastrašivanja novinara

Beta pre 34 minuta
Kreni-promeni: Vučić stoji iza atmosfere progona i zastrašivanja novinara

Kreni-promeni: Vučić stoji iza atmosfere progona i zastrašivanja novinara

Serbian News Media pre 34 minuta
Mrdić: Čekam mišljenje Venecijanske komisije, za SRB dobro da ga prihvatiti i uvaži

Mrdić: Čekam mišljenje Venecijanske komisije, za SRB dobro da ga prihvatiti i uvaži

NIN pre 59 minuta
Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

RTS pre 24 minuta
SRETNIMO SE PONOVO: Studentski skup na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu (PROGRAM)

SRETNIMO SE PONOVO: Studentski skup na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu (PROGRAM)

InfoKG pre 59 minuta