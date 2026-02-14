Danas toplije nego juče, sa sunčanim intervalima, popodne naoblačenje

Ozon pre 29 minuta
Danas toplije nego juče, sa sunčanim intervalima, popodne naoblačenje
Sremska Mitrovica, 14. februar 2026. Subotnje jutro u Sremskoj Mitrovici biće prohladno, ponegde uz kratkotrajnu maglu. Tokom dana očekuje se znatno toplije vreme nego prethodnih dana, uz sunčane intervale pre podne, dok će popodne doći do postepenog naoblačenja sa jugozapada. Krajem dana moguća je povremena kiša. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni, dok će vazdušni pritisak biti ispod prosečnih vrednosti. Jutarnja temperatura u gradu kretaće se oko
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

Prolećni dan - do 17 stepeni, posle podne naoblačenje i kiša

Prolećni dan - do 17 stepeni, posle podne naoblačenje i kiša

N1 Info pre 4 minuta
Vreme danas: Pre podne sunčano, predveče kiša, najviše temperature od 12 do 17 stepeni

Vreme danas: Pre podne sunčano, predveče kiša, najviše temperature od 12 do 17 stepeni

Nedeljnik pre 4 minuta
Sunce, pa kiša – od nedelje naglo zahlađenje i moguć sneg i u nižim predelima

Sunce, pa kiša – od nedelje naglo zahlađenje i moguć sneg i u nižim predelima

Glas juga pre 19 minuta
Promenjivo oblačno sa kišom: Temperatura do 17 stepeni

Promenjivo oblačno sa kišom: Temperatura do 17 stepeni

Newsmax Balkans pre 19 minuta
Danas toplije nego juče, sa sunčanim intervalima, popodne naoblačenje

Danas toplije nego juče, sa sunčanim intervalima, popodne naoblačenje

Šabačke novosti pre 54 minuta
Temperature danas i do 17 stepeni U Srbiji pretežno sunčano, tokom dana stiže naoblačenje evo šta nas očekuje popodne

Temperature danas i do 17 stepeni U Srbiji pretežno sunčano, tokom dana stiže naoblačenje evo šta nas očekuje popodne

Dnevnik pre 39 minuta
Stiže naglo zahlađenje: Srbiji preti ova vremenska pojava, pašće i do 20 centimetara snega

Stiže naglo zahlađenje: Srbiji preti ova vremenska pojava, pašće i do 20 centimetara snega

Mondo pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Sremska Mitrovica

Vojvodina, najnovije vesti »

Prolećni dan - do 17 stepeni, posle podne naoblačenje i kiša

Prolećni dan - do 17 stepeni, posle podne naoblačenje i kiša

N1 Info pre 4 minuta
Radionica "Zeleni bukmarker" u kovinskoj biblioteci

Radionica "Zeleni bukmarker" u kovinskoj biblioteci

RTV pre 19 minuta
Vreme danas: Pre podne sunčano, predveče kiša, najviše temperature od 12 do 17 stepeni

Vreme danas: Pre podne sunčano, predveče kiša, najviše temperature od 12 do 17 stepeni

Nedeljnik pre 4 minuta
Sunce, pa kiša – od nedelje naglo zahlađenje i moguć sneg i u nižim predelima

Sunce, pa kiša – od nedelje naglo zahlađenje i moguć sneg i u nižim predelima

Glas juga pre 19 minuta
Promenjivo oblačno sa kišom: Temperatura do 17 stepeni

Promenjivo oblačno sa kišom: Temperatura do 17 stepeni

Newsmax Balkans pre 19 minuta