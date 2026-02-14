Danas toplije nego juče, sa sunčanim intervalima, popodne naoblačenje

Sremska Mitrovica, 14. februar 2026. Subotnje jutro u Sremskoj Mitrovici biće prohladno, ponegde uz kratkotrajnu maglu. Tokom dana očekuje se znatno toplije vreme nego prethodnih dana, uz sunčane intervale pre podne, dok će popodne doći do postepenog naoblačenja sa jugozapada. Krajem dana moguća je povremena kiša. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni, dok će vazdušni pritisak biti ispod prosečnih vrednosti. Jutarnja temperatura u gradu kretaće se oko