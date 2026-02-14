Pretežno sunčano, tokom dana naoblačenje, temperature do 17 stepeni

RTV pre 31 minuta  |  Tanjug
NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, a tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje, dok će se temperature varirati od nula do 17 stepeni saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša se očekuje posle podne, najpre na jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima, dok je na visokim planinama moguć sneg. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju. U Novom Sadu će ujutro i pre podne biti pretežno sunčano, dok će postepeno naoblačenje u toku dana uveče i tokom noći povremeno usloviti kišu, a najviša dnevna temperatura biće oko 16 stepeni. Hladnije vreme zadržaće se do
Danas su Zimske zadušnice

RTV pre 26 minuta
Novosađani pokrenuli platformu za prijavljivanje nebezbednih objekta i problema u kraju

Radio 021 pre 24 sata
Preminuo Laslo Horvat, dugogodišnji šef protokola Gradske uprave

Subotica.com pre 24 sata
Bila je podstanar 37 godina, promenila 7 adresa, a sad je uz pomoć države u svom domu: Životna pobeda Jasmine Gojaković iz…

Dnevnik pre 24 sata
Zasijao simbol Novog Sada: Sanirana vrata na Rimokatoličkoj crkvi nakon požara

Telegraf pre 24 sata
Prolećnih 18 stepeni, pa ulećemo u zimu! Evo kada stiže zahlađenje sa kišom i snegom: Preti i olujni vetar

Telegraf pre 24 sata
SIGNALI: Afera "Epstin" u novom svetlu - da li objavljeni dokumenti otvaraju šira geopolitička pitanja?

RTV pre 1 sat

RTV pre 31 minuta
