Pretežno sunčano, tokom dana naoblačenje, temperature do 17 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, a tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje, dok će se temperature varirati od nula do 17 stepeni saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša se očekuje posle podne, najpre na jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima, dok je na visokim planinama moguć sneg. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju. U Novom Sadu će ujutro i pre podne biti pretežno sunčano, dok će postepeno naoblačenje u toku dana uveče i tokom noći povremeno usloviti kišu, a najviša dnevna temperatura biće oko 16 stepeni. Hladnije vreme zadržaće se do