Dan žalosti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće

Vlada Kantona Sarajevo proglasila je Dan žalosti nakon tramvajske nesreće u kojoj je jedan mladić izgubio život, a četiri osobe su povređene.

U nesreći, koja se dogodila u četvrtak, poginuo je E. M. (23) iz Brčkog, student Akademije likovnih umetnosti u Sarajevu, kada je, dok se nalazio na tramvajskoj stanici, tramvaj iznenada iskočio iz šina. Još četiri osobe su povređene, a među njima i sedamnaestogodišnja devojka kojoj je, zbog zadobijenih povreda, amputirana noga. Vozač tramvaja A. K. (48) uhapšen je nakon nesreće koja se dogodila 12. februara, prenela je RTRS. Ostale tri povređene osobe su puštene