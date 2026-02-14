Fon der Lajen: Ulaganje u odbranu je buđenje Evrope

„Potrebno je osigurati da Evropa može da brani svoju teritoriju, ekonomiju, demokratiju i način života“, rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji da su se evropski način života, demokratija i poverenje građana našli pred izazovima i da je potrebno da Evropa bude nezavisnija. Ursula Fon der Lajen je istakla potrebu za novom evropskom bezbednosnom strategijom. „Potrebno je osigurati da Evropa može da brani svoju teritoriju, ekonomiju, demokratiju i način života“, rekla je Ursula fon der Lajen, dodavši da je