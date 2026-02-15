Fico: Ukrajina će da uceni Mađarsku snabdevanjem naftom

Fico: Ukrajina će da uceni Mađarsku snabdevanjem naftom

Naftovod Družba koji transportuje rusku naftu kroz Ukrajinu do Mađarske i Slovačke mogao bi da bude popravljen nakon nedavno pretrpljene štete.

Međutim, Ukrajina bi mogla da onemogući početak ponovnog snabdevanja kako bi izvršila pritisak na Mađarsku da odustane od protivljenja njenom budućem članstvu u EU, izjavio je danas slovački premijer Robert Fico. "Smatram da je ovo što se danas dešava oko nafte politička ucena prema Mađarskoj zbog beskompromisnog stava te zemlje u pogledu ukrajinskog članstva u EU", rekao je Fico na konferenciji za medije posle sastanka sa američkim državnim sekretarom Markom
