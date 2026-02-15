Tokom današnjih protesta u Sarajevu privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo podneo ostavku

Beta pre 1 sat

Tokom današnjih protesta u Sarajevu, zbog tramvajske nesreće u kojoj je pre tri dana poginula jedna osoba, a četiri povređene, policija je privela pet osoba, saopštilo je Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS).

U saopštenju navodi se da se radi o jednom punoletnom muškarcu i četiri maloletnika, kod kojih su pronađeni nedozvoljeni predmeti, uključujući pirotehnička sredstva, predmeti za nanošenje povreda, kao i odevni predmeti namenjeni za skrivanje lica.

"Prema njima će biti preduzete zakonom predviđene mere", istakli su iz MUP KS.

Danas je održan treći po redu protestni skup povodom saobraćajne nesreće koja se desila u četvrtak, u kojoj je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog, a 17-godišnja devojka zadobila teške povrede zbog čega joj je amputirana noga.

Preostale tri povređene osobe zadobile su lakše povrede.

Građani su se i danas okupili ispred Zemaljskog muzeja, na mestu nesreće, u dosta manjem broju u odnosu na juče, kada je na protestu bilo oko šest hiljada ljudi.

Neformalna grupa "Reci dosta", koja je organizovala proteste prethodna dva dana ogradila se od današnjeg skupa, navodeći da protesti poprimaju političku konotaciju.

Tokom današnjeg skupa održan je minut ćutanja za stradalog studenta, a potom su učesnici protesta krenuli u šetnju prema centru grada, a kod tržnog centra SCC-a blokirali su saobraćaj, preneli su sarajevski mediji.

Okupljeni su potom otišli do Opšte bolnice u Sarajevu, kratko su se zaustavili ispred zgrade institucija BiH i Predsedništvo BiH, gde je održan još jedan minut ćutanja.

Kolona je potom nastavila prema Kantonalnom sudu u Sarajevu, gde su pružili podršku vozaču tramvaja Adnanu Kasipoviću, koji je danas pušten iz pritvora.

On je ranije tvrdio da nije kriv za nesreću, već je da je tragediju izazvao tehnički neispravan tramvaj.

Deo demonstranata je stigao do Večne vatre, gde je došlo do incidenta.

Sarajevski mediji objavili su da je navodno jedna osoba krenula sa šipkama, dok su se među okupljenima pojavili i pojedinci s fantomkama.

Na mestu događaja reagovali su policijski službenici u civilu.

U međuvremenu je objavljena informacija da je premijer KS Nihad Uk podneo ostavku, a time je oborena i cela kantonalna vlada.

Uk je na konferenciji za novinare izjavio da je Naša stranka, čiji je kadar, od svog osnivanja pozivala mlade u BiH da se angažuju i govore o problemima s kojima se suočavaju.

Mladi su, dodao je, reagovali zbog mladića koji je smrtno stradao i devojke za čiji se oporavak svi mole, ali i protiv same Vlade kojom predsedava.

Istakao je da mu je poruka građana, posebno mladih, važnija od lične funkcije i da je "izbor između njihove hrabrosti i vlastite pozicije za njega jasan".

Uk je još rekao da je svoj posao obavljao časno i pošteno, polazeći od uverenja da odgovornost treba preuzimati i kada se dobije funkcija i kada preuzimanje odgovornosti može vratiti poverenje u sistem.

Političarima iz opozicionih stranaka poručio je da tragedija "ne sme biti povod za podmetanja, širenje neistina i političko mešetarenje", izrazivši žaljenje što su, kako je naveo, odabrali takav put.

Neformalna grupa građana koja je danas organizovala protest, novi skup je najavila za sutra u 12.00, tražeći da se utvrde odgovorni za tramvajsku nesreću.

(Beta, 15.02.2026)