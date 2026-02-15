Održana počasna artiljerijska paljba povodom Dana državnosti na Kalemegdanu

Danas pre 8 sati  |  Beta
Povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije, pripadnici Garde Vojske Srbije izvršili su danas počasnu artiljerijsku paljbu sa Savskog platoa na Kalemegdanu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Počasnoj paljbi od 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić. „Srbija obeležava Sretenje – Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine kada je podignut Prvi srpski ustanak pod vođstvom vožda Karađorđa i kada je 1835. godine donet Sretenjski ustav, prvi savremeni Ustav Srbije“, piše u saopštenju.
