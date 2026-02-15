Praznik svetlosti i nade: Zašto je Sretenje poseban dan u crkvenom kalendaru

Sretenje Gospodnje je jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika koje Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju 15. februara.

Ovaj praznik se slavi tačno četrdeset dana nakon Božića i predstavlja uspomenu na dan kada je Bogorodica prvi put uvela novorođenog Isusa Hrista u jerusalimski hram da ga posveti Bogu, u skladu sa zakonima iz Mojsijevog zakona. Tada su se, prema predanju, Bogorodica i Josif susreli sa pravednim starcem Simeonom Bogonoscem, koji je Hrista uzeo u naručje i pozdravio ga kao Spasitelja, prvi susret Boga i čoveka u hramu. Reč „sretenje“ označava „susret“, što simbolički