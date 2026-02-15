Sretenje Gospodnje – veruje se da se danas susreću zima i leto

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Sretenje Gospodnje. Sretenje je jedan od 12 najvećih praznika hrišćanstva, a sama reč "sretenje" označava susret.

Sretenje Gospodnje uspomena je na dan kada je Bogorodica prvi put uvela u hram novorođenog Hrista, da bi ga posvetila Bogu. Prvi susret Boga i čoveka pod svodovima jerusalimskog hrama i sretenje novorođenog Mesije koga je u naručje primio pravedni starac, poznat kao sveti Simeon Bogonosac, slavi se uvek četrdesetog dana po Božiću. Sretenje je jedan od 12 najvećih praznika hrišćanstva, a sama reč "sretenje" označava susret. Ovaj događaj, opisan u