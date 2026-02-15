Sretenje Gospodnje – veruje se da se danas susreću zima i leto

RTS pre 1 sat
Sretenje Gospodnje – veruje se da se danas susreću zima i leto

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Sretenje Gospodnje. Sretenje je jedan od 12 najvećih praznika hrišćanstva, a sama reč "sretenje" označava susret.

Sretenje Gospodnje uspomena je na dan kada je Bogorodica prvi put uvela u hram novorođenog Hrista, da bi ga posvetila Bogu. Prvi susret Boga i čoveka pod svodovima jerusalimskog hrama i sretenje novorođenog Mesije koga je u naručje primio pravedni starac, poznat kao sveti Simeon Bogonosac, slavi se uvek četrdesetog dana po Božiću. Sretenje je jedan od 12 najvećih praznika hrišćanstva, a sama reč "sretenje" označava susret. Ovaj događaj, opisan u
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Sretenje Gospodnje

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Sretenje Gospodnje

RTK pre 4 sati
Danas je Sretenje Gospodnje: Praznik susreta Boga i čoveka i Dan državnosti Srbije

Danas je Sretenje Gospodnje: Praznik susreta Boga i čoveka i Dan državnosti Srbije

Glas juga pre 4 sati
Dokument ispred svog vremena: Zašto je Sretenjski ustav morao da padne FOTO

Dokument ispred svog vremena: Zašto je Sretenjski ustav morao da padne FOTO

B92 pre 4 sati
Sretenje Gospodnje – praznik sa snažnom simbolikom

Sretenje Gospodnje – praznik sa snažnom simbolikom

Vesti online pre 5 sati
Tačno 222 godine od podizanja Prvog srpskog ustanka

Tačno 222 godine od podizanja Prvog srpskog ustanka

Niške vesti pre 5 sati
Ko se sve sreće na Sretenje - narodna verovanja o ovom velikom prazniku

Ko se sve sreće na Sretenje - narodna verovanja o ovom velikom prazniku

Sputnik pre 5 sati
Praznik svetlosti i nade: Zašto je Sretenje poseban dan u crkvenom kalendaru

Praznik svetlosti i nade: Zašto je Sretenje poseban dan u crkvenom kalendaru

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sretenje

Društvo, najnovije vesti »

Poljoprivrednici iz šest čačanskih sela blokirali stari put Čačak-Kraljevo

Poljoprivrednici iz šest čačanskih sela blokirali stari put Čačak-Kraljevo

Insajder pre 52 minuta
Zečević: Gradska uprava Pančevo potpisala ugovor za kupovinu glisera po ceni od oko 11 miliona dinara

Zečević: Gradska uprava Pančevo potpisala ugovor za kupovinu glisera po ceni od oko 11 miliona dinara

N1 Info pre 17 minuta
Manojlović (Kreni-promeni): Studentska borba nastavak tradicije na koju nas Sretenje obavezuje

Manojlović (Kreni-promeni): Studentska borba nastavak tradicije na koju nas Sretenje obavezuje

Beta pre 13 minuta
Mlekari protestuju peti dan, blokade u Mrčajevcima i na deonici Čačak-Kraljevo

Mlekari protestuju peti dan, blokade u Mrčajevcima i na deonici Čačak-Kraljevo

RTV pre 23 minuta
Gašić sa zamenikom ministra odbrane Azerbejdžana o unapređenju saradnje

Gašić sa zamenikom ministra odbrane Azerbejdžana o unapređenju saradnje

RTV pre 18 minuta