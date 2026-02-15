Vučević položio venac na Spomenik neznanom junaku na Avali

Danas pre 2 sata  |  Beta
Vučević položio venac na Spomenik neznanom junaku na Avali
Savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević položio je venac na Spomenik neznanom junaku na Avali, uz poruku da današnju generaciju „Gospod učini dostojnim žrtve predaka kroz dva veka borbe za slobodu i nezavisnost srpske države, koja je počela na Sretenje 1804. godine“. „Neka venac koji polažem u ime šefa države na ovom svetom mestu, bude znamenje slave i zahvalnosti srpskog roda, koje sa večnošću venčava junaka koji ovde počiva i sve njegove
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučević položio venac na Spomenik neznanom junaku na Avali

Vučević položio venac na Spomenik neznanom junaku na Avali

Serbian News Media pre 10 minuta
Položen venac na Avali povodom Dana državnosti (video)

Položen venac na Avali povodom Dana državnosti (video)

Euronews pre 2 sata
Vučević položio venac na Spomenik neznanom junaku na Avali

Vučević položio venac na Spomenik neznanom junaku na Avali

Nedeljnik pre 2 sata
"Slava junacima Svete odbrane" Vučević položio venac na Spomeniku neznanom junaku na Avali: "Da nas Gospod učini dostojnim…

"Slava junacima Svete odbrane" Vučević položio venac na Spomeniku neznanom junaku na Avali: "Da nas Gospod učini dostojnim žrtve predaka"

Blic pre 2 sata
Položen venac na Avali povodom Dana državnosti

Položen venac na Avali povodom Dana državnosti

N1 Info pre 3 sata
Vučević položio venac na Spomeniku neznanom junaku na Avali

Vučević položio venac na Spomeniku neznanom junaku na Avali

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AvalaMiloš VučevićSretenje

Društvo, najnovije vesti »

Poljoprivrednici danas i sutra blokiraju puteve u dvadesetak mesta širom Srbije

Poljoprivrednici danas i sutra blokiraju puteve u dvadesetak mesta širom Srbije

Insajder pre 24 minuta
Monarhisti: Pod Vučićem Srbija izgubila državnost, vlast se odrekla Kosova, svela nas na koloniju

Monarhisti: Pod Vučićem Srbija izgubila državnost, vlast se odrekla Kosova, svela nas na koloniju

Beta pre 11 minuta
SDSM: Osuđujemo uvredljivo ponašanje Vučića prema Šekerinskoj u Minhenu

SDSM: Osuđujemo uvredljivo ponašanje Vučića prema Šekerinskoj u Minhenu

Beta pre 1 minut
Nove blokade puteva u još dvadesetak mesta i gradova u Srbiji

Nove blokade puteva u još dvadesetak mesta i gradova u Srbiji

Serbian News Media pre 5 minuta
Nove blokade puteva u još dvadesetak mesta i gradova u Srbiji

Nove blokade puteva u još dvadesetak mesta i gradova u Srbiji

Glas Zaječara pre 19 minuta