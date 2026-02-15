Vučević položio venac na Spomenik neznanom junaku na Avali

Savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević položio je venac na Spomenik neznanom junaku na Avali, uz poruku da današnju generaciju „Gospod učini dostojnim žrtve predaka kroz dva veka borbe za slobodu i nezavisnost srpske države, koja je počela na Sretenje 1804. godine“. „Neka venac koji polažem u ime šefa države na ovom svetom mestu, bude znamenje slave i zahvalnosti srpskog roda, koje sa večnošću venčava junaka koji ovde počiva i sve njegove