Gradonačelnik Niša čestitao Dan državnosti

Čestitku gradonačelnika Niša prenosimo u celosti: „Svim Nišlijkama i Nišlijama, kao i građanima Srbije, upućujem iskrene čestitke povodom Dana državnosti.

Sretenje je dan kada se podsećamo borbe za slobodu, ali i odgovornosti koju imamo danas – da čuvamo i razvijamo državu kroz rad, stabilnost i zajedništvo. Naša obaveza je da Srbiju gradimo snažnom kroz konkretne rezultate – bolji kvalitet života, unapređenje javnih usluga i brigu o svakom čoveku. U Nišu smo pokazali da odgovornom politikom možemo da napravimo iskorak i zato ćemo nastaviti da radimo u interesu naših sugrađana, sa jasnim ciljem da naš grad bude mesto