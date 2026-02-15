Avion morao prinudno da sleti u Brisel zbog masovne tuče putnika

Avion niskobudžetne aviokompanije Džet2 prinudno je sleteo u Brisel zbog masovne tuče putnika na letu iz Antalije za Mančester.

Incidentu su prethodile rasističke uvrede, prenosi Bild. Do sukoba je došlo u petak na letu LS896, kada je između sedišta izbila tuča u kojoj je učestvovalo više putnika. Kako prenosi britanski "San", članovi kabinskog osoblja bezuspešno su pokušavali da razdvoje učesnike sukoba, nakon čega je pilot odlučio da prinudno sleti u Belgiji. Po sletanju u Brisel, policija je izvela dvojicu putnika iz aviona. Kompanija Džet2 saopštila je da im je trajno zabranjeno