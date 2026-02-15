Devojčica stara 13 godina teško povređena kada je kao pešak oborena kod tržnog centra

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Devojčica stara 13 godina teško povređena kada je kao pešak oborena kod tržnog centra

BEOGRAD - Devojčica stara 13 godina teško je povređena kada je kao pešak oborena sinoć oko 20.52 sati kod tržnog centra i prebačena je u Urgentni centar, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Muškarac star 28 godina teško je povređen, a žena stara 24 lakše u saobraćajnoj nesreći na autoputu Novi Sad - Beograd noćas oko 1.10 sati i oboje su prebačeni u Urgentni centar. Osim ovih, u Beogradu su se tokom noći dogodile još tri saobraćajne nesreće u kojima su četiri osobe lakše povređene. Hitna pomoć je intervenisala tokom noći ukupno 112 puta, od toga su bile 24 intervencije na javnim mestima. Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, a najviše
