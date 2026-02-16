Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom danas razgovarao o uslovima pod kojima bi mađarska naftna kompanija MOL mogla da stekne značajan deo srpske rafinerije NIS, preneli su mađarski mediji.

Orban je, na zajedničkoj konferenciji za medije sa Rubiom, koji danas boravi u zvaničnoj poseti Budimpešti, izjavio da su Mađarska i SAD zaključili ključne sporazume u oblasti energetike, koji obuhvataju naftu, gas i nuklearnu energiju, prenosi "Magyar Nemzet". "Ovi sporazumi, zajedno sa izuzećem koje je Mađarskoj dao predsednik Sjedinjenih Država, a koje dozvoljava korišćenje ruskog gasa i nafte u Mađarskoj, zajedno doprinose kontinuiranoj bezbednosti snabdevanja
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Orban razgovarao sa Rubiom o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Orban razgovarao sa Rubiom o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Nedeljnik pre 1 sat
Mađarska sada može da kupuje američke nuklearne reaktore! Rubio u Budimpešti podržao Orbana! (video, foto)

Mađarska sada može da kupuje američke nuklearne reaktore! Rubio u Budimpešti podržao Orbana! (video, foto)

Kurir pre 1 sat
Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

N1 Info pre 2 sata
Viktor Orban i Marko Rubio razgovarali o uslovima za mađarsku kupovinu NIS-a

Viktor Orban i Marko Rubio razgovarali o uslovima za mađarsku kupovinu NIS-a

Nova ekonomija pre 2 sata
Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Insajder pre 3 sata
"Tramp je posvećen vašem uspehu" Rubio u Budimpešti, Orban pozvao predsednika SAD u Mađarsku: "Ovo je zlatno doba naših…

"Tramp je posvećen vašem uspehu" Rubio u Budimpešti, Orban pozvao predsednika SAD u Mađarsku: "Ovo je zlatno doba naših odnosa" (foto)

Blic pre 3 sata
Rubio i Orban razgovarali o Naftnoj industriji Srbije

Rubio i Orban razgovarali o Naftnoj industriji Srbije

Vesti online pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BudimpeštaMađarskanaftanaftna industrija srbijeViktor OrbanMOL

Svet, najnovije vesti »

Peskov: Rusija kategorično negira optužbe o trovanju Navaljnog

Peskov: Rusija kategorično negira optužbe o trovanju Navaljnog

RTV pre 51 minuta
Mediji: Na Tompsonovom koncertu u Širokom Brijegu navodno bio i sudija Ustavnog suda BiH

Mediji: Na Tompsonovom koncertu u Širokom Brijegu navodno bio i sudija Ustavnog suda BiH

Danas pre 6 minuta
Koban tok se zaustavlja voljom združenog naroda

Koban tok se zaustavlja voljom združenog naroda

Radar pre 31 minuta
Peskov: Rusija kategorično negira optužbe o trovanju Navaljnog

Peskov: Rusija kategorično negira optužbe o trovanju Navaljnog

NIN pre 46 minuta
Pristalice Navaljnog obeležavaju dve godine od smrti ruskog opozicionara

Pristalice Navaljnog obeležavaju dve godine od smrti ruskog opozicionara

NIN pre 56 minuta