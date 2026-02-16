Lavina izbacila voz iz šina: Sumnja se da je u nesreći povređeno više putnika, užas u Švajcarskoj

Mondo pre 9 minuta  |  Marina Letić
Lavina izbacila voz iz šina: Sumnja se da je u nesreći povređeno više putnika, užas u Švajcarskoj

Zbog lavine, voz je jutros iskočio iz šina u blizini švajcarskog sela Gopenštajn u kantonu Vale, a policija sumnja da je u nesreći povređeno više ljudi, prenose švajcarski mediji.

Spasilačka akcija je i dalje u toku, navodi se u saopštenju, prenosi Euronews pisanje Tanjuga. U trenutku iskliznuća voza iz šina, prema izveštaju sajta Pomona, bilo je oko 80 putnika, prenosi švajcarski javni servis RTS. Nesreća se dogodila oko 7 sati jutros u kantonu Vale, na jugozapadu Švajcarske, saopštila je policija na društvenoj mreži Iks. Švajcarske federalne železnice su na svojoj veb stranici napisale da je lavina uzrok nesreće. Železnički saobraćaj na
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Voz iskočio iz šina u Švajcarskoj zbog lavine, ima povređenih

Voz iskočio iz šina u Švajcarskoj zbog lavine, ima povređenih

N1 Info pre 30 minuta
Lavina se sručila na voz pun putnika! Nova drama u Švajcarskoj: Hitne službe na terenu, sumnja se da ima mnogo povređenih…

Lavina se sručila na voz pun putnika! Nova drama u Švajcarskoj: Hitne službe na terenu, sumnja se da ima mnogo povređenih (mapa)

Blic pre 35 minuta
Lavina u Švajcarskoj izbacila voz iz šina: U toku spasilačka akcija, sumnja se da ima više povređenih

Lavina u Švajcarskoj izbacila voz iz šina: U toku spasilačka akcija, sumnja se da ima više povređenih

Euronews pre 39 minuta
Voz iskočio iz šina zbog lavine u Švajcarskoj, sumnja se da ima više povređenih

Voz iskočio iz šina zbog lavine u Švajcarskoj, sumnja se da ima više povređenih

NIN pre 50 minuta
Novi horor u Švajcarskoj! Lavina se srušila na voz i izbacila ga sa šina. Strahuje se da ima povređenih!

Novi horor u Švajcarskoj! Lavina se srušila na voz i izbacila ga sa šina. Strahuje se da ima povređenih!

Dnevnik pre 39 minuta
Voz iskočio iz šina zbog lavine u Švajcarskoj: Ima povređenih

Voz iskočio iz šina zbog lavine u Švajcarskoj: Ima povređenih

Newsmax Balkans pre 40 minuta
Lavina se sručila na prugu u Švajcarskoj; Voz iskočio iz šina; Ima povređenih FOTO

Lavina se sručila na prugu u Švajcarskoj; Voz iskočio iz šina; Ima povređenih FOTO

B92 pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Svet, najnovije vesti »

Salvadorska mornarica zaplenila rekordnu količinu kokaina u Pacifiku

Salvadorska mornarica zaplenila rekordnu količinu kokaina u Pacifiku

Insajder pre 19 minuta
Dobrint: Nemačka će produžiti granične kontrole za šest meseci nakon 15. marta

Dobrint: Nemačka će produžiti granične kontrole za šest meseci nakon 15. marta

RTV pre 50 minuta
Orban: Zelenski se direktno umešao u izbore u Mađarskoj napadajući mađarsku vladu

Orban: Zelenski se direktno umešao u izbore u Mađarskoj napadajući mađarsku vladu

RTV pre 10 minuta
Lančani sudar tri kamiona i autobusa kod Dervente

Lančani sudar tri kamiona i autobusa kod Dervente

Serbian News Media pre 14 minuta
BBC: Velika Britanija razmatra značajno povećanje vojnih izdataka na tri odsto BDP-a

BBC: Velika Britanija razmatra značajno povećanje vojnih izdataka na tri odsto BDP-a

RTV pre 5 minuta