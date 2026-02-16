Lavina izbacila voz iz šina: Sumnja se da je u nesreći povređeno više putnika, užas u Švajcarskoj

Zbog lavine, voz je jutros iskočio iz šina u blizini švajcarskog sela Gopenštajn u kantonu Vale, a policija sumnja da je u nesreći povređeno više ljudi, prenose švajcarski mediji.

Spasilačka akcija je i dalje u toku, navodi se u saopštenju, prenosi Euronews pisanje Tanjuga. U trenutku iskliznuća voza iz šina, prema izveštaju sajta Pomona, bilo je oko 80 putnika, prenosi švajcarski javni servis RTS. Nesreća se dogodila oko 7 sati jutros u kantonu Vale, na jugozapadu Švajcarske, saopštila je policija na društvenoj mreži Iks. Švajcarske federalne železnice su na svojoj veb stranici napisale da je lavina uzrok nesreće. Železnički saobraćaj na