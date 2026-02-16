Vanredna odbrana od poplava uvedena na Južnoj Moravi, preventiva na Timoku

N1 Info pre 51 minuta  |  Beta
Vanredna odbrana od poplava uvedena na Južnoj Moravi, preventiva na Timoku

Vanredna odbrana od poplava uvedena je sinoć na vodnoj jedinici "Južna Morava-Vranje", u slivu reke Južne Morave, usled naglog porasta vodostaja reke Moravice, rečeno je agenciji Beta u preduzeću "Srbijavode".

Vanredni rast vodostaja izazvan je obilnim padavinama na Kosovu i Metohiji. "Ekipe su bile tokom cele noći na terenu, gde su obezbeđivale i nadzirale mesta na kojima je moglo doći do prodora vode. Zahvaljujući blagovremenoj reakciji i preventivnim merama, vrh poplavnog talasa je upravo prošao i nije zabeleženo ništa dramatično", kažu u "Srbijavodama". Ekipe ostaju i dalje na terenu, a očekuje se postepeno smirivanje situacije. Vanredne mere su preventivno ;uvedena
