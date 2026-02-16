Zbog naglog porasta reke Timok, uvedena vanredna odbrana od poplava

Vanredna odbrana od poplava uvedena je na vodnoj jedinici Timok–Zaječar, usled naglog porasta vodostaja reke Timok.

Mere odbrane sprovode se na odbrambenim linijama, koje obuhvataju levi i desni nasip uz Timok kod Trnavca, piše Ist media. Iako se u ovom trenutku ne očekuju prodori vode, usled povremenih radova na pojedinim deonicama nasipa vanredna odbrana od poplava proglašena je preventivno. Pravovremeno i preventivno delovanje je od izuzetnog značaja, jer doprinosi zaštiti života ljudi i očuvanju imovine, saopštilo je preduzeće Srbijavode. Nadležne službe su u 24-časovnom