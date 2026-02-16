Uhapšena bivša ministarka prosvete Crne Gore

Vesti online pre 10 minuta  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Uhapšena bivša ministarka prosvete Crne Gore

Uhapšena je bivša ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, Vesna Bratić, saznaje portal RTCG.

Hapšenje Bratićeve nije povezano sa akcijom u kojoj je lišen slobode i bivši direktor Uprave za imovinu Blažo Šaranović. Kako nezvanično saznaje portal, uhapšena je zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. Specijalno držano tužilaštvo saopštilo je jutros da će biti saslušano nekoliko uhapšenih osoba i da Specijalno policijsko odeljenje pribavlja dokaze protiv više osoba u Podgorici i Budvi zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. “Po nalogu
