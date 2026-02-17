Na današnji dan, 17. februar

Danas je utorak, 17. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1600 - Italijanski filozof, astronom i matematičar Đordano Bruno, spaljen je u Rimu kao jeretik, na osnovu presude rimokatoličke inkvizicije. Bio je propagator heliocentričnog učenja Nikole Kopernika. Razvio je ideju o beskrajnosti univerzuma kao i o mnoštvu svetova, čime je intuitivno otišao dalje od Kopernika. Odbacivao je tradicionalnu geocentričnu astronomiju, prema kojoj je Zemlja centar svemira. Dela: "O uzroku, principu i jednom", "O beskrajnosti, univerzumu