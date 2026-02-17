Opipljiv napredak: Iran i Amerika otvorili put

Ministarstvo spoljnih poslova Omana saopštilo je da je u poslednjoj rundi indirektnih razgovora između delegacije Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Ženevi postignut opipljiv napredak i da je otvoren put za buduće diskusije.

U saopštenju se navodi da se ministar spoljnih poslova Omana, Badr bin Hamad el Busaidi sastao sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i savetnikom Bele kuće Džaredom Kušnerom, kao i da su se razgovori fokusirali na identifikovanje zajedničkih ciljeva i rešavanje tehničkih pitanja, prenosi iranska televizija Press. Kako je ocenjeno, svi sastanci su imali konstruktivnu atmosferu. "Sastanci su nam omogućili da zajedno radimo na uspostavljanju vodećih