Otežani uslovi vožnje zbog snežnih padavina, očekuje se pojačan saobraćaj popodne

Beta pre 2 sata

Zbog najavljenih snežnih padavina, vozači moraju biti spremni na otežane uslove, naročito u planinskim predelima, a dodatno opterećenje će im predstavljati i smanjena vidljivost, te se pozivaju da voze pažljivo i prilagode brzinu uslovima na putu, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja pogotovo u popodnevnim satima i na prilazima većim gradovima kao i na putevima koji vode sa skijališta, planina i ostalih turističkih centara, pošto se završava praznik.

Deonice na kojima su kolovozi vlažni i ima snega do pet centimetara su Javor - Sjenica; Podbukovi - Kosjerić - Požega; Šabac - Koceljeva - Valjevo - Podbukovi; Bistrica - Prijepolje - državna granica sa CG (granični prelaz Gostun).

Snega ima i na deonicama: Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica; Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman); Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice; Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar;Nova Varoš - Aljinovići;državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje; Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona; Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina;Jelova Gora - Užice.

Na naplatnim stanicama kao i na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Kamioni na graničnom prelazima Šid i Batrovci čekaju pet sati, na Horgošu tri sata a na prelazu Bezdan dva sata.

(Beta, 17.02.2026)

