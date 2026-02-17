Putevi prohodni, kolovozi vlažni, sneg do pet centimetara

Na putevima u Srbiji kolovozi su vlažni, a snega ima do pet centimetara, pa se vozačima savetuje oprezna vožnja, saopštili su „Putevi Srbije d.o.o.“ na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Na putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Novog Pazara, Požege, Užica, Valjeva. Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima. Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama