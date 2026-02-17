Haos na putevima širom Srbije: Sneg okovao zemlju, policija izdala hitno upozorenje svim vozačima!

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Haos na putevima širom Srbije: Sneg okovao zemlju, policija izdala hitno upozorenje svim vozačima!

Zbog intenzivnih snežnih padavina koje su zahvatile veći deo Srbije, saobraćaj se na gotovo svim ključnim putnim pravcima odvija otežano i usporeno.

Uprava saobraćajne policije (USP) izdala je hitan apel svim učesnicima u saobraćaju da drastično povećaju opreznost zbog ekstremnih uslova na putevima. Gužve na prilazima planinama Poseban pritisak zabeležen je na prilazima zimskim turističkim centrima, gde su formirane duže kolone vozila. Sneg, poledica i značajno smanjena vidljivost faktori su koji u ovim trenucima ozbiljno ugrožavaju bezbednost, upozoravaju nadležni. Rigorozne kontrole zimske opreme Iz Uprave
