"Pozvao me je na razgovor, pa su usledile batine" Šok detalji prebijanja sina Snežane Đurišić: Marko ima podlive, polomljena mu rebra

Blic pre 15 minuta
"Pozvao me je na razgovor, pa su usledile batine" Šok detalji prebijanja sina Snežane Đurišić: Marko ima podlive, polomljena…

Umesto dijaloga, Gvozdenović je brutalno pretučen i zadobio je ozbiljne telesne povrede, uključujući polomljena rebra.

Policija je brzo reagovala i identifikovala osumnjičenog, ali on još nije pronađen. Marko Gvozdenović, sin folk zvezde Snežane Đurišić, pretučen je u stanu na Vračaru tokom praznika. Policija je pokrenula potragu za napadačem. Praznična noć na Vračaru pretvorila se u krvavi obračun kada je, za sada nepoznati muškarac, brutalno pretukao Marka Gvozdenovića, sina poznate pevačice Snežane Đurišić. Incident se dogodio u jednom stanu, a Gvozdenović je zbog težine povreda
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Ma kakav da je, on je moje dete, iako nije dobar", Snežana Đurišić je pričala o problematičnom sinu: "Borim se i boriću se…

"Ma kakav da je, on je moje dete, iako nije dobar", Snežana Đurišić je pričala o problematičnom sinu: "Borim se i boriću se dok sam živa"

Blic pre 5 minuta
Komšija mu polomio rebra: Evo ko je muškarac koji je naneo povrede sinu Snežane Đurišić

Komšija mu polomio rebra: Evo ko je muškarac koji je naneo povrede sinu Snežane Đurišić

Blic pre 25 minuta
Pretučen sin Snežane Đurišić Incident se dogodio u stanu na Vračaru, polomljena mu rebra, komšija ga pretukao

Pretučen sin Snežane Đurišić Incident se dogodio u stanu na Vračaru, polomljena mu rebra, komšija ga pretukao

Blic pre 10 minuta
Snežana Đurišić i njen sin koji je pretučen godinama nisu pričali, evo u kakvom su sada odnosu: "Bila je majka, a sad je drug"…

Snežana Đurišić i njen sin koji je pretučen godinama nisu pričali, evo u kakvom su sada odnosu: "Bila je majka, a sad je drug"

Blic pre 30 minuta
Pretučen sin Snežane Đurišić: Polomljena mu rebra, hitno primljen u bolnicu

Pretučen sin Snežane Đurišić: Polomljena mu rebra, hitno primljen u bolnicu

Mondo pre 44 minuta
Ko je sin Snežane Đurišić? Pre 4 godine bio u centru skandala, gazda ga optužio da mu je ukrao 20.000 dinara

Ko je sin Snežane Đurišić? Pre 4 godine bio u centru skandala, gazda ga optužio da mu je ukrao 20.000 dinara

Mondo pre 24 minuta
"Pozvao me je na razgovor, a onda su usledile batine" Novi detalji prebijanja sina Snežane Đurišić, pretučen u stanu na Vračaru…

"Pozvao me je na razgovor, a onda su usledile batine" Novi detalji prebijanja sina Snežane Đurišić, pretučen u stanu na Vračaru

Kurir pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Snežana Đurišić

Zabava, najnovije vesti »

"Pozvao me je na razgovor, pa su usledile batine" Šok detalji prebijanja sina Snežane Đurišić: Marko ima podlive, polomljena…

"Pozvao me je na razgovor, pa su usledile batine" Šok detalji prebijanja sina Snežane Đurišić: Marko ima podlive, polomljena mu rebra

Blic pre 15 minuta
Komšija mu polomio rebra: Evo ko je muškarac koji je naneo povrede sinu Snežane Đurišić

Komšija mu polomio rebra: Evo ko je muškarac koji je naneo povrede sinu Snežane Đurišić

Blic pre 25 minuta
"Deset godina sam bila posvećena majka i supruga" Goga Gačić prvi put javno o razvodu od pevača: "Život ide dalje, tu su moja…

"Deset godina sam bila posvećena majka i supruga" Goga Gačić prvi put javno o razvodu od pevača: "Život ide dalje, tu su moja zlatna dečica" (video)

Blic pre 10 minuta
Pretučen sin Snežane Đurišić Incident se dogodio u stanu na Vračaru, polomljena mu rebra, komšija ga pretukao

Pretučen sin Snežane Đurišić Incident se dogodio u stanu na Vračaru, polomljena mu rebra, komšija ga pretukao

Blic pre 10 minuta
Gastoz došao sa misterioznom devojkom Poznati se sjatili kod Nadice Ademov: Voditeljka ima bezobrazan dekolte, a tek da vidite…

Gastoz došao sa misterioznom devojkom Poznati se sjatili kod Nadice Ademov: Voditeljka ima bezobrazan dekolte, a tek da vidite poklon od Kaće i Gobelje (video)

Blic pre 10 minuta