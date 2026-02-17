"Pozvao me je na razgovor, pa su usledile batine" Šok detalji prebijanja sina Snežane Đurišić: Marko ima podlive, polomljena mu rebra

Umesto dijaloga, Gvozdenović je brutalno pretučen i zadobio je ozbiljne telesne povrede, uključujući polomljena rebra.

Policija je brzo reagovala i identifikovala osumnjičenog, ali on još nije pronađen. Marko Gvozdenović, sin folk zvezde Snežane Đurišić, pretučen je u stanu na Vračaru tokom praznika. Policija je pokrenula potragu za napadačem. Praznična noć na Vračaru pretvorila se u krvavi obračun kada je, za sada nepoznati muškarac, brutalno pretukao Marka Gvozdenovića, sina poznate pevačice Snežane Đurišić. Incident se dogodio u jednom stanu, a Gvozdenović je zbog težine povreda