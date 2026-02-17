Snežana Đurišić i njen sin koji je pretučen godinama nisu pričali, evo u kakvom su sada odnosu: "Bila je majka, a sad je drug"

Blic pre 1 sat
Snežana Đurišić i njen sin koji je pretučen godinama nisu pričali, evo u kakvom su sada odnosu: "Bila je majka, a sad je drug"…

Istraga je u toku i još se utvrđuju sve okolnosti sukoba koji se desio pre dva dana.

Do incidenta je došlo posle žučne rasprave između Marka i njegovog komšije, koja je prerasla u fizički obračun. Marko Gvozdenović, sin poznate pevačice Snežane Đurišić, hitno je primljen u bolnicu nakon što je brutalno pretučen u jednom stanu na Vračaru. Pevačica i sin godinama nisu bili u dobrim odnosima. Do incidenta je došlo nakon što je Marko Gvozdenović otišao u posetu svom komšiji. Prema nezvaničnim informacijama, između dvojice muškaraca izbila je žučna
